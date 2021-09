Consignado: saiba como solicitar a portabilidade para outro banco

Os segurados da Previdência Social, que utilizam os benefícios do INSS para o pagamento do consignado, devem manter-se atento aos prazos e detalhes da portabilidade.

Antes de solicitar a mudança entre instituições financeiras, é importante conhecer todas as disposições e nuances que compõe o contrato vigente, para assim conseguir trocar por um contrato que seja mais vantajoso para o cliente.

Portabilidade de consignado

As trocas de instituição ocorrem quando o cliente busca vantagens ou benefícios como a redução de juros para continuar o pagamento do consignado.

A opção é válida, mas é preciso tomar bastante cuidado na hora de solicitar a mudança. Buscar entender todos os detalhes incluindo as novas taxas e o Custo efetivo Total (CDT) do seu consignado em outra instituição.

Antes de dar início ao processo tenha conhecimento do valor total a ser pago no banco de origem, solicite uma declaração da dívida para seu credor, devem constar o que já foi pago e o que ainda deverá ser saldado.

Algumas instituições podem atrasar o procedimento, caso alguma delas se negue a disponibilizar a declaração é possível dar entrada em um chamado no Banco Central.

Assim que conseguir a declaração, faça uma consulta em outras instituições, descubra quais são as melhores condições do mercado, só assim será possível saber se a troca vale ou não a pena.

É importante ressaltar que essas informações devem ser obtidas através dos canais oficiais, caso contrário você se torna mais vulnerável a golpes e fraudes.

Só aceite condições expressas oficialmente pela instituição em questão, tome cuidado com ligações e SMS enviadas de supostos bancos e credores.

As taxas podem ser consultadas através do site do Banco Central, que oferece uma ferramenta onde é possível realizar a comparação de taxas, mas procurar cada instituição pode ser vantajoso, em muitos casos elas acabam oferecendo condições únicas.

Se alguma das condições te agradar, efetue a formalização do requerimento da portabilidade, mas fique atento, o banco de onde a dívida será transferida pode acabar oferecendo uma contraproposta com o intuito de manter a dívida na instituição.

Caso queira mesmo trocar de instituição, o seu novo banco deve entrar em contato com a antiga credora em até cinco dias, o novo banco efetua o pagamento da dívida para esta poder ser migrada para sua instituição.

A credora original tem até dois dias para confirmar o procedimento de portabilidade, o processo todo pode levar até 20 dias.

Veja o que considerar antes de requerer a portabilidade

Essa modalidade de empréstimo incide diretamente na folha de pagamento ou no benefício pago pelo INSS. Muitos aposentados acabam presos a contratos com instituições que não querem fazer a portabilidade da dívida, nesses casos o cliente pode entrar com uma ação judicial.

Antes de requerer a portabilidade, saiba quais são suas taxas de juros, o percentual e quanto vale seu CET (Custo Efetivo Total), impostos, encargos e taxa de administração.

Fique atento as contrapropostas, saiba o que é mais vantajoso para seu caso. Nenhuma instituição pode negar-se a fornecer a postabilidade, o procedimento pode levar até 20 dias úteis para ser concluído.