Conheça os influenciadores que disputam uma vaga em A Fazenda

Alisson Jordan, Sthe Matos, MC Krawk e Mah Tavares disputam uma vaga em A Fazenda 13 REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A contagem regressiva para A Fazenda 13 já começou e promete muito “fogo no feno”. Na pré-estreia do reality, os fãs puderam conhecer os quatro influenciadores que disputarão uma vaga na sede.

O primeiro morador do Paiol TikTok foi Alisson Jordan, coreógrafo de famosos como Léo Santana. O dançarino ainda comparou a experiência a suas apresentações com Anitta: “Participar aqui vai ser mais desafiador para mim”.

Depois, foi a vez da influenciadora Sthe Matos, que foi reconhecida por suas polêmicas e cirurgias plásticas. Durante a conversa com Rodrigo Faro, a artista revelou que lutará pela vaga no reality: “Não sou fácil de desistir assim não.”

Sucesso na internet, Mah Tavares foi a terceira anunciada para integrar o Paiol. A jovem de apenas 19 anos ficou conhecida após chamar a atenção de Whindersson Nunes com dublagens divertidas e muito bom humor. “Acho que pode ser uma vantagem, porque o público pode esperar menos de mim e eu mostrar mais”, disse a influenciadora sobre ser a peoa mais nova do reality.

A lista ficou completa com MC Krawk, que acumula mais de 30 batalhas de rap vencidas. No Paiol TikTok, o cantor revelou seu ponto fraco: “Eu sou um cara que odeia injustiça. Qualquer tipo de injustiça me tira muito do sério desde as batalhas de rima de onde eu venho”.

Novos peões na área!

A noite ainda reservou outras surpresas: MC Gui e Tiago Piquilo foram confirmados no elenco, o que gerou grande repercussão entre os ex-peões Lucas Selfie, Nicole Bahls, Jakelyne Oliveira e os jornalistas Leo Dias e Fabíola Reipert, que marcaram presença na pré-estreia do reality.

MC Gui e Tiago Piquilo são confirmados em A Fazenda 13 Outros três peões de A Fazenda 13 foram anunciados com exclusividade na plataforma do TikTok. Quem tem o aplicativo acompanhou em primeira mão a confirmação do ator Gui Araújo, da cantora Fernanda Medrado e da empresária Marina Ferrari.

Acompanhe o A Fazenda 13 para conferir conteúdos exclusivos e ficar por dentro de todas as novidades da temporada! Fique ligado: a estreia acontece nesta terça (14), às 22h45, na tela da Record TV.