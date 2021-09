Confaz publica tabela e confirma Acre tem a gasolina mais cara do Brasil

- Publicidade-

Na edição do Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 24, foi publicada a nova tabela do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que confirma o Acre como o lugar onde se comercializa a gasolina mais cara do Brasil.

Na região, o combustível será vendido a um valor médio de R$ 6,56 o litro a partir de 1º de outubro, segundo a tabela de Preços Médios Ponderados ao Consumidor Final (PMPF) de combustíveis.

Foi divulgado no dia 10 de setembro, que houve um aumento no preço do combustível no Acre. Na ocasião, o valor médio do litro era de R$ 6,54, o que gerou reajuste de R$ 0,02.

Dados apontam que a 2ª gasolina mais cara é encontrada no Distrito Federal e mais barata no Amapá (R$ 5,27).