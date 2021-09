Condutores são orientados viajar com segurança no feriado prolongado

- Publicidade-

Souza Filho

No ano passado, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) versando sobre Consultas e Dinâmicas de Acidentes Rodoviários, constatou 63.447 acidentes, com uma redução de 5,9% em relação a 2019 (67.427).

Mesmo em números decrescente, os acidentes foram graves e alguns deixaram vitimas e fatais. Dados da mesma pesquisas aponta ainda que 54,8 % das mortes ocorreram aos fins de semana – sexta-feira (14,6%), sábado (17,8) e domingo (22,4%).geralmente nos feridos prolongados.

As polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF) realizam fiscalização anualmente durante o feriadão de 7 de setembro nas estradas do país, operações com foco na redução de acidentes.

Dai as recomendações para que todos os condutores se assegurem que os equipamentos de segurança estão em perfeitas condições de funcionamento e que não ultrapassem os limites de velocidade.



“Além dessas orientações, o motorista deve atentar às normas de trânsito, como a não ingestão de álcool e uso do celular ao volante. Para realizar uma boa viagem, todos os passageiros do veículo devem usar cinto de segurança”, orienta a diretora presidente do Detran do Acre, Taynara Martins.