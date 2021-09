Concurso público no Ibama com quase 600 vagas é autorizado

- Publicidade-

O Ministério da Economia publicou nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União portaria que autoriza a realização de concurso público para o provimento de 568 cargos do quadro de pessoal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

São 96 vagas de Analisa Ambiental Nível Superior, 40 de Analista Administrativo Nível Superior e 432 de Técnico Ambiental Nível Intermediário.

O efetivo provimento dos cargos nos dois órgãos dependerá de prévia autorização do Ministério da Economia e está condicionado à existência de vagas na data de publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público, à autorização em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual e à declaração do ordenador de despesa responsável sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

A portaria pode ser acessada aqui: https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sedgg/me-n-10.641-de-2-de-setembro-de-2021-343018745