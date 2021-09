Concurso Público do INSS ocorrerá em 2022

- Publicidade-

Conforme o Jornal Contábil divulgou na primeira quinzena de agosto, o Ministério da Economia vai publicar edital para novo concurso do INSS. O texto da Proposta Orçamentária para 2022 foi entregue ao Congresso Nacional com a possibilidade de realização do mesmo.

O novo concurso do INSS pode ocorrer a partir de 2022. De acordo com resposta do INSS, serão 7.545 vagas de níveis médio e superior e essas vagas seriam espalhadas em todo o país, sendo elas para os seguintes cargos:

Técnico do seguro social – nível médio – R$5.447,78 com 6004 vagas

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

Analista do seguro social – nível superior – R$8.357,07 com 1571 vagas

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

O futuro da seleção foi incluído na Proposta de Lei Orçamentária Anual (Ploa 2022) e nela constam as previsões de provimentos e ingresso de aprovados em concursos públicos. Há um grande déficit de funcionários no INSS e a baixa de 22% dos servidores até 2026. Isso porque essas pessoas estarão aposentadas colocando em risco o bom funcionamento do órgão. Por isso há uma certa urgência na realização de um processo seletivo.

Uma vantagem é que para aqueles que querem disputar uma vaga há um tempo ainda para se preparar. As vagas são bastante disputadas e um bom preparatório é fundamental para obter uma boa colocação. Portanto, abra os livros e mãos à obra!