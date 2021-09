Comunidades afetadas pela seca recebem água potável

- Publicidade-

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco iniciou, no final de julho, a distribuição de água potável às comunidades atingidas pela seca. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, Major Cláudio Falcão, a princípio 12 comunidades estão sendo atendidas, mas esse número deverá aumentar nos próximos dias.

O coordenador destaca ainda, que 12 mil pessoas estão sendo atendidas com a ação, que acontece na zonas rural e periurbana, como a comunidade do Panorama, por exemplo. “Vamos ampliar para 17 comunidades. Fazemos esses abastecimentos diariamente, cada comunidade recebe a visita dos caminhões-pipa duas vezes por semana. Estamos atendendo quase todas as comunidades da Transacreana, BR-364 direção Porto Velho e Sena Madureira, Estrada de Porto Acre e vamos ampliar esses atendimentos a partir de agora”.

Já foram distribuídos, aproximadamente, 190 mil litros de água por dia e essa capacidade será dobrada. “É uma ação de ajuda humanitária da Defesa Civil Municipal com a colaboração e participação de outras secretarias como a Secretaria de Agricultura, que locam os caminhões para fazermos a operação” diz o coordenador.

As comunidades que estão recebendo o abastecimento são as que foram mapeadas pela Defesa Civil e consideradas as mais impactadas com a seca. “Iniciamos nos locais com mais gravidade da seca e que as famílias não dispõem de recurso financeiro para um abastecimento particular. Fora essas comunidades estamos atendendo, também, escolas, postos de saúde e policial”, finaliza Falcão.