Comando da PM diz que vai apurar caso de policial que sacou arma durante jogo de futebol

O comando da Polícia Militar se pronunciou sobre o caso de um PM que foi denunciado por se envolver em uma confusão durante uma partida de futebol na Vila Benfica. Josimar Pinto do Nascimento é flagrado pelas imagens com uma arma. O militar chega a ser desarmado por outro, de acordo com as denúncias.

O organizador do campeonato e também presidente da Associação União Vila Benfica e organizador do campeonato, Erinaldo Moraes, foi na manhã desta segunda-feira, 27, acompanhado do árbitro Wayne Ezir do Nascimento, que aparece sendo espancado pelas imagens, registrar um boletim de ocorrência, fazer exame de corpo delito e entregar um ofício na Corregedoria da PM.

“Acerca de um vídeo gravado durante um campeonato de futebol, no qual supostamente aparece um policial militar, a Polícia Militar do Acre (PMAC) informa que o denunciante procurou o órgão corregedor da corporação para prestar reclamação sobre o fato, e a Corregedoria procederá com a devida apuração”, informou a PM.