Comandante-Geral da PMAC participa de encontro de veteranos do Exército brasileiro

Entusiasmo, alegria e orgulho foram sentimentos presentes no encontro de veteranos do Exército, 4° Batalhão Especial de Fronteira (4° BEF), atualmente 4° Batalhão de Infantaria de Selva (4°BIS). A solenidade foi realizada no Batalhão de Operações Especiais (Bope), na manhã deste domingo, 5 de setembro.



Organizado pelos militares, o encontro de veteranos teve a participação do comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, um dos oriundos da turma de 1986. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, serviu em 1988. Na ocasião, participaram ex-militares que prestaram serviços ao Exército Brasileiro. Os combatentes pertenceram as turmas que ingressaram desde 1964 a 1988. O General de divisão, Ajax Porto Pinheiro, também participou do evento.

Alguns vieram de outros municípios e Estados, superaram suas limitações físicas, mas estiveram presentes no evento. Os militares tiveram uma manhã de atividades e participaram de desfile de tropa, educação física, corrida, competição de ordem unida, cabo de guerra, corrida revezamento com arma e natação.

O veterinário Da Costa, serviu em 1983 e falou da felicidade de rever os amigos. “Estou muito feliz. Hoje pude rever amigos que não tinha contato há 38 anos. É muito bom um encontro como esse, poder reviver histórias e relembrar os bons anos de exército. Espero que tenhamos a oportunidade de realizar mais encontros como esse”, disse.

O coronel Paulo César falou de sua trajetória no Exército. “Servi com entusiasmo, foram bons anos, então adentrei na Polícia Militar, onde atuei nas atividades administrativas e operacionais. É uma grande satisfação rever amigos. Agradecemos ao empenho de todos em se fazerem presentes”, finalizou.

