Com quase 50% do seu território de áreas protegidas, Acre tenta conciliar desenvolvimento e preservação

Já na categoria de proteção integral e uso sustentável e terra indígenas, são 2.390.112 de hectares, ou seja, 14,55 %, criadas para proteção e uso sustentável do bioma amazônico.

As comunidades indígenas estão representadas por 15 povos, distribuídos em três famílias linguísticas (Pano, Arawak e Arawa). São 17.070 indígenas vivendo em 197 aldeias, distribuídos em 36 terras, situados em 11 municípios do estado do Acre. Destaca-se ainda 3 povos isolados, segundo o relatório.

No Dia da Amazônia, comemorado neste domingo (5), o G1 mostra que, diante de tanto território protegido, o desafio do poder público é conciliar desenvolvimento econômico à preservação do meio ambiente.

São de responsabilidade do governo estadual:

Parque Estadual Chandless

Áreas de Proteção Ambiental (APA) do Lago do Amapá e do Igarapé São Francisco

Florestas estaduais Antimary; do Rio Gregório; do Mogno; do Liberdade; Afluente

Áreas de Relevante Interesse Ecológico Japiim Pentecoste, que fica em Rodrigues Alves.

Dentro das florestas estaduais, entre as comunidades que moram dentro delas, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) diz que trabalha com o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA), com recursos de banco internacional com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico sustentável e a diversificação produtiva do estado, baseado na economia florestal e na preservação do patrimônio natural.

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre acompanha moradores de comunidades protegidas no estado — Foto: Asscom/Semapi-AC