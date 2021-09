Com quase 460 casos registrados, Tarauacá tem surto de diarreia e Saúde investiga causa

Cruzeiro do Sul também vem registrando nas últimas semanas um aumento no número de casos de pessoas com diarreia. Na unidade de pronto-atendimento da cidade (UPA), atualmente 80% dos atendimentos são de pessoas com diarreia e vômito. Nas últimas duas semanas, a unidade registrou uma média diária de 115 pessoas atendidas com o problema.

Glória explicou que equipes da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) estiveram na cidade e coletaram amostra da água para saber de onde vem o problema. Também está sendo analisada amostra das fezes dos pacientes.

“Estamos em um período de praia aqui, pode ser que seja da água da praia porque nem toda vez dá [diarreia] só tomando água. A água ter contato com os olhos também pode ocasionar a virose, algumas feridas e ainda não sabemos, vamos aguardar a análise da água, vamos fazer a coleta também das fezes. Estamos em análise para saber com o que estamos lidando”, explicou.

Providências

Enquanto aguardam os resultados, as equipes de saúde fazem campanhas educativas, orientam os moradores a tomarem muita água, soro, lavarem bem as mãos e procurarem uma unidade de saúde para o atendimento. Esse, segundo Glória, é o plano A utilizado.