Com o auxílio de Cão farejador, polícia apreende maconha no Preventório

Os policiais do Tático do 1° Batalhão, com o apoio do CPCÃES, apreenderam, no fim da tarde desta quinta-feira, 23, uma quantidade considerável de maconha escondida nas barrancas do Rio Acre.

A apreensão se deu após uma denuncia anônima, quando a guarnição chegou no local, os indivíduos se evadiram sem deixar vestígios de onde estaria a droga.

Os policiais procuraram, mas nada foi encontrado. Porém, a experiência policial dizia que ali tinha droga escondida. Então solicitaram o auxílio do CPCÃES.

A cadela Helô mostrou serviço e, rapidamente, localizou toda a droga.

A apreensão do entorpecente, segundo a polícia, deixa um prejuízo de mais de R$ 3 mil reais para os criminosos.