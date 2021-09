Com medo, moradores do residencial Iolanda pedem segurança; câmeras flagram bandido dentro de residência

- Publicidade-

Os moradores do residencial Iolanda, ao lado do Conjunto Manoel Julião, não aguentam mais com os furtos e arrombamentos à residências. Foram mais de 10 casas visitadas pelos criminosos. Em um desses furtos, o sistema de câmeras flagrou o momento em que o meliante entra na residência.

Era por volta de 1h17 da madrugada quando o bandido entrou na casa. Ele percorre todo o quintal, mas o plano de furto foi abortado após os cachorros perceberem a presença do intruso no local.

Ao Notícias da Hora, os moradores pediram mais atenção por parte da Segurança Pública do Acre. Segundo eles, a Polícia prende os “amigos do alheio”, mas acabam sendo soltos em audiências de custódias, tornando-se um ciclo vicioso que coloca em risco a vida dos moradores.