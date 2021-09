Com média de 700 transfusões por mês, Fundhacre estuda abrir sala de doação de sangue na unidade

- Publicidade-

Hemoacre está fazendo campanha para aumentar estoque. Ideia é facilitar para familiares de pacientes internados na unidade

O banco de sangue da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) é responsável por atender toda a demanda da unidade, como cirurgias, transfusões e ocorrências de urgência e emergência.

Criado em maio de 2002 dentro da unidade, ele descentralizou o serviço de quimioterapia que era feito somente no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre). Com isso, o centro ficou como referência na captação de sangue e o responsável por distribuir as bolsas para as unidades de saúde.

Antônia Santos da Silva, coordenadora do banco da Fundhacre, diz que atualmente são feitas, em média, 600 a 700 transfusões por mês, mas ela diz que o objetivo é aumentar ainda mais esse número. Para isso, a administração estuda uma forma de criar uma sala para doação de sangue dentro da unidade.

“Hoje a gente faz o máximo que pode fazer, mas a gente queria aumentar mais. Muitas vezes, o médico solicita duas bolsas de sangue, mas a gente manda só uma porque o estoque está baixo. Por isso, estamos pensando em uma sala de coleta aqui na Fundhacre para facilitar a vida de possíveis doadores. Porque muitas vezes o familiar que precisa daquele sangue está internado aqui, então o acompanhante já poderia fazer a coleta aqui mesmo. Acreditamos que essa seria a saída para uma melhoria”, diz.

Atualmente, as doações são feitas somente no Hemoacre, que distribui as bolsas coletadas no centro. O banco de sangue da Fundhacre fica entre a UTI e o centro cirúrgico e funciona 24 horas. É ele que atende a demanda de sangue de todo o complexo hospitalar da Fundhacre – como em casos de cirurgias, câncer, rins, central de transplantes, clínicas particulares e até do Into.

Com a média de captação diária abaixo do esperado, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) está com o estoque em estado crítico mais uma vez e tem recorrido à tecnologia para facilitar os agendamentos para quem quer doar sangue e está divulgando um número de WhatsApp onde a pessoa pode agendar sua doação de sangue e tirar dúvidas.

Além disso, também iniciou uma campanha com empresas da capital. A enfermeira da captação do Hemoacre, Quésia Nogueira, diz que, mesmo com os esforços e divulgação, as doações diárias ainda estão muito abaixo do ideal na unidade.

Para esclarecer qualquer dúvida ou agendar sua doação, basta entrar em contato pelo telefone (68) 3248 1380 e temos agora também esse serviço pelo WhatsApp, que é (68) 99258 5551. Há também o aplicativo ‘Sangue Amigo’, que está disponível para agendar doação.

Requisitos para doar

Para se candidatar à doação de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial e com foto.