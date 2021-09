Com mais de 12%, Acre tem o maior percentual de gravidez na adolescência da região Norte

O número, inclusive, é maior que o percentual do Brasil, que tem 7,9% no total, e da regional, que registrou 7,3%. Os dados analisam número de 2019.

As equipes do IBGE entrevistaram estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas e privadas do país. Foram ouvidos, ao todo, 11,8% de estudantes de 13 a 17 anos, sendo que desses 7,7% tinham entre 13 a 15 anos e 4,2% de 16 a 17 anos.

Sobre as capitais brasileiras, Rio Branco ocupa o terceiro lugar no ranking de gravidez na adolescência do país. A capital acreana tinha em 2019 11%, seguida por Salvador com o maior número (13%) e Cuiabá (11,4%).

Relação sexual

O estudo do IBGE revela ainda dados de alunas que tiveram a primeira relação sexual na adolescência. No Acre, 43,8% das estudantes ouvidas contaram que fizeram sexo quando ainda eram menores.

Novamente, o percentual registrado no Acre ficou acima do número do Brasil (35,4%) e da região Norte (40,2%). O estado do Amazonas teve o maior número de meninas que tiveram a primeira relação sexual na adolescência do país, 45,8% do total de entrevistados em 2019. Logo em seguida aparece Amapá (45,6%).

Acre tem o terceira maior percentual de alunas que tiveram a primeira relação sexual na adolescência — Foto: IBGE/Divulgação

Ainda sobre o estado acreano, o levantamento diz que 61,8% das meninas que fizeram sexo na adolescência usaram camisinha na primeira relação.