Com mais de 1.700 casos atendidos, Patrulha Maria da Penha lançará programa “Patrulha Itinerante”

Será lançado nesta quarta-feira, 15, o programa “Patrulha Itinerante”, a ação realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Patrulha Maria da Penha, irá realizar visitas aos bairros com maior incidência de crimes de violência doméstica e familiar para prestar apoio às vítimas e oferecer orientações. Um ônibus, encaminhado pelo Ministério da Justiça, será a base para que os profissionais possam ter o contato em campo com a população.

De acordo com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Tenente-coronel Alexsandra Rocha, o projeto é um serviço que monitora as mulheres vítimas de violência doméstica que solicitaram medidas protetivas no Estado.

“A Patrulha Maria da Penha trabalha na fiscalização de medida protetiva. A mulher vítima de violência, vai na Delegacia da Mulher, solicita uma medida e a DEAM encaminha para a Vara de Violência Doméstica Familiar, no Tribunal de Justiça. Quando essa medida sai é encaminhada para o malote da patrulha, imprimimos e abrimos uma pasta. A partir de então passamos a realizar visitas periódicas e, dependendo do caso, duas vezes por semana ou por mês”, diz Rocha.

Ainda segundo a Tenente-coronel, também são realizadas campanhas em vários pontos da cidade como o Terminal Urbano, Supermercados, Farmácias, onde são distribuídos panfletos que abordam os tipos de violência e contém o número da rede de proteção que pode amparar as vítimas.

“O ônibus unidade móvel da Patrulha Maria da Penha irá percorrer os bairros com maiores índices de violência doméstica e familiar, bem como a zona rural e os municípios do Estado do Acre. Será composto por uma equipe multiprofissional com psicólogos e advogados com o objetivo de fazer o acolhimento e orientação das mulheres em situação de violência. Vamos para as comunidades com intuito de fazer o diálogo e ouvir as mulheres”, explica a coordenadora.

A oficial ressalta ainda que este mês a Patrulha Maria da Penha completa dois anos de existência e em comemoração será lançado o ônibus para ações itinerantes. Atualmente, 450 casos estão sendo acompanhados pela equipe.

Com informações da Assessoria PMAC.