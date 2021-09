Com inconsistências, projeto que prevê aporte a empresas de ônibus de Rio Branco volta para prefeitura

Segundo a Câmara, esse foi o segundo pedido do prefeito, o primeiro foi vetado pelos vereadores. A medida, no entanto, vai de encontro com o que tinha sido dito pelo prefeito Tião Bocalom logo que assumiu a prefeitura da capital.

É que na época, em meio à crise no transporte público, o prefeito afirmou que não iria repassar nenhum valor extra para as empresas de ônibus que atuam na capital e que elas deveriam arcar com os prejuízos que tiveram durante a pandemia.

Após essa decisão de Bocalom, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Acre (Sindcol) chegou a entrar com uma ação para tentar receber o valor, mas a Justiça do Acre indeferiu o pedido.

Em meio à pandemia, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) desativou temporariamente três dos cinco terminais de integração de Rio Branco. Entre os terminais fechados estão o do São Francisco, Adalberto Senna e Cidade do Povo.

Segundo o superintendente do órgão, a medida foi tomada justamente devido à redução no número de passageiros e para reduzir o tempo de espera dos usuários, que estava, em média, de duas horas e meia para sair dos bairros e chegar no Centro da capital.

“O da Cidade do Povo foi concebido de um modo que não contempla nenhuma diretriz de transporte. Já estava desativado há muitos meses e podemos dizer que, dificilmente, ele será aproveitado. No caso do São Francisco, não está funcionando como terminal de integração, mas como uma parada comum de ônibus. Isso porque, a concepção dele era para integrar extremidades de bairros e ele não tem um desenho que contribua para o deslocamento da população. O Adalberto Senna foi suspenso quando foi diagnosticado que ele não estava atendendo a concepção original dele, que era dar agilidade ao deslocamento. Mas estamos conscientes que, quando começar as aulas e a demanda ficar interessante, ele volta a funcionar”, explicou.

Promessas de campanha

A desativação dos terminais vai de encontro com as promessas do prefeito Tião Bocalom (PP). Na época da campanha, o então candidato chegou a prometer a conclusão das adequações de acessibilidade das frotas de ônibus, a construção de novos terminais de integração de transporte coletivo e ampliação das vagas de transporte escolar.

“Na verdade, a ideia é criar terminais temporais, que é o que há de moderno. Esses terminais físicos, que se constrói, o Brasil parou de trabalhar com isso há 20 anos. Todo terminal que se constrói físico, ele leva um entorno social que é complicado para o paisagismo da cidade. E no desenho da cidade que estamos fazendo, vamos precisar de muito mais pontos de integração do que os cinco que estão construídos. Vamos precisar de mais de 15, para se ter uma ideia e todos serão feitos eletronicamente. É como o mundo está trabalhando, com a integração da bilhetagem automática”, afirmou Alcântara.