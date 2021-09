Com estoque, Saúde do Acre pede ao governo federal ‘pausa’ no envio de doses da Pfizer e CoronaVac

Segundo o PNI, no estoque do estado existem 1.180 doses da Pfizer com data de validade para 30 de outubro e outras 4,3 mil do mesmo imunizante que vão vencer no final do mês de novembro. Para não perder o prazo de uso dessas doses, a saúde pediu também ao Ministério da Saúde (MS) um pouco mais de cautela no envio.

“Essa é uma medida consciente de como queremos receber a vacina. Pensando justamente em não perder nada pedimos um pouco mais cautela no envio para o Acre”, disse a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles.