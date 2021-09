Com bolo e balão, humoristas ironizam espera de 7 meses para instalação de tomógrafo em hospital no AC

“Outro ponto que cabe deixar explícito é o fato de não deixar a unidade e, consequentemente a população, descoberta desse tipo de exame, tanto com o tomógrafo existente na unidade quanto com o contrato, por meio de processo licitatório para cobertura da Rede estadual de saúde, tal qual é realizado nas unidades da capital”, destaca o posicionamento.

Fladson Pequeno disse que a ideia do protesto surgiu depois que um engenheiro da cidade comentou em uma postagem do grupo que instalou um aparelho de tomógrafo em dois meses em uma clínica particular. Segundo ele, funcionários do governo entraram em contato após o vídeo viralizar afirmando que iriam informar e agilizar o processo na próxima semana

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) esclarece sobre a instalação do novo tomógrafo no Hospital Regional do Juruá que, devido a qualidade do equipamento e a estrutura existente no hospital, foi necessária a construção de um novo espaço para instalação do mesmo, sendo esse local um complexo para realização de diagnostico por imagem.