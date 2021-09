Com 7% dos leitos ocupados, Acre é o estado com menor taxa de ocupação de UTI Covid, diz Fiocruz

Porém, nesta quinta (9), dos 70 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, seis estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos é de 9%. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.

Distrito Federal – 57%

Paraná – 57%

Rio Grande do Sul 51%

Goiás – 52%

Espírito Santo – 48%

Rondônia – 47%

Santa Catarina – 47%

Pernambuco – 43%

Mato Grosso – 43%

Maranhão – 42%

Piauí – 41%

Tocantins – 41%

Ceará – 38%

Pará – 35%

Mato Grosso do Sul – 34%

Amazonas – 34%

São Paulo – 33%

Bahia – 30%

Rio Grande do Norte – 30%

Minas Gerais – 29%

Sergipe – 20%

Paraíba – 20%

Amapá – 16%

Alagoas – 14%

Acre – 7%

Sobre as capitais, o estudo diz que 22 estão foram da zona de alerta de ocupação de leitos. As que tiveram as maiores quedas foram Fortaleza (60% para 55%) e Belo Horizonte (61% para 56%). Rio de Janeiro (94%) e de Boa Vista (82%) permanecem na zona de alerta crítico.

Em agosto desse ano, o Acre já tinha a menor taxa de ocupação de leitos de UTI do país. Naquela época o estado acreano estava com 13% de ocupação.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 730.563 doses de vacinas e foram aplicadas 709.617 doses na população até esta quinta (9), último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 483.858 pessoas tomaram a primeira dose, 213.990 a segunda e 11.769 a dose única. Rio Branco aplicou 373,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 96,4 mil.