Com 7% de lotação de pacientes em UTIs Covid, Acre segue com baixa de internações nesta quinta (2)

O Acre registrou quatro casos novos de Covid-19, de acordo com dados do boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) divulgados nesta quinta-feira (2). O número de infectados saiu de 87.831 para 87.834. Não houve nenhuma morte, assim, o número de óbitos pela doença permanece em 1.814.