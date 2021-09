COE do 6° Batalhão da Polícia Militar promove treinamento técnico e tático no Juruá

- Publicidade-

Entre os dias 09 e 11 deste mês, a Companhia de Operações Especiais do 6° Batalhão de Polícia Militar no Juruá, aplicou treinamento técnico e tático para profissionais de segurança pública que atuam na região. Quinze operadores das agências, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Penal, participaram do treinamento.

O Coronel PM Evandro Bezerra, Comandante do 6° BPM, avalia que a capacitação é fundamental, pois além de propiciar a vivência de conceitos doutrinários, técnicas e táticas de combates armados, visa ainda o alinhamento de procedimentos táticos nas ações integradas com fulcro em minimizar os riscos e maximizar a segurança dos profissionais, alcançando, consequentemente, melhores resultados nas operações integradas.