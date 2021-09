Cinco cidades do AC e uma vila ficam às escuras após temporal; torre de comunicação desabou e BR foi interditada

A Energisa informou que foi acionada para retirar os fios de energia do chão. Nenhum veículo foi atingido com a queda e ninguém ficou ferido. A distribuidora explicou que as cidades ficaram sem fornecimento de energia não apenas por conta da queda da torre de celular, mas, sim, por conta do forte temporal.

A Energisa disse ainda que a mobilização conta com um total de 30 equipes de manutenção, supervisores de campo e técnicos do centro de operação integrado responsáveis pelo controle e monitoramento de todo o sistema elétrico do estado do Acre.

O governo do Acre emitiu uma nota confirmando a queda da torre e informando a população que medidas já estão sendo tomadas para tentar resolver os problemas da comunicação e trânsito.

“O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informa à sociedade e às forças policiais que uma torre autoportante de 95 metros, localizada no trevo de Senador Guiomard, sofreu danos graves durante a forte ventania registrada na região, na tarde desta segunda-feira, 6, indo a solo e ocasionando problemas na comunicação via rádio digital nos municípios que compõem a regional do Baixo Acre.