Ciclista morre durante prova do Tour de France no Brasil

- Publicidade-

Uma fatalidade marcou a prova do Brasil do tradicional Tour de France, em Campos do Jordão (SP).

O ciclista Fredy Tejada passou mal durante o percurso e chegou a ser hospitalizado, mas acabou não resistindo e morreu aos 65 anos. A causa da morte não foi informada.

Ele estava fazendo sua sétima participação no evento e acabou sofrendo uma queda durante o trajeto de 94km. Ele foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, onde acabou falecendo.

A organização da prova lamentou a tragédia.

“A organização do L’Étape Brasil by Tour de France lamenta o ocorrido e presta profundas condolências à família de Fredy, uma pessoa querida por todos e um dos fidelis da prova. Fidelis são participantes que competiram em todas as edições do L’Étape Brasil e o Fredy era um apaixonado pelo ciclismo. Nossa única preocupação nesse momento de dor é confortar a família”.