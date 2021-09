Choveu granizo em Mâncio Lima nesta segunda-feira

- Publicidade-

Os moradores das zonas urbana e rural de Mâncio Lima, município próximo de Cruzeiro do Sul, presenciaram um fenômeno pouco comum na região na tarde desta segunda feira, 20: uma chuva de granizo.

Vídeos foram gravados na hora em que as pedras de gelo caíram no Bairro Iracema e no Ramal do Generoso.

O que é granizo:

As gotas de água que se evaporam dos rios, mares e da superfície terrestre, quando chegam às nuvens e encontram temperaturas abaixo de -80°C, viram gelo. Congelado, o vapor de água fica com mais peso do que a nuvem pode aguentar e cai, em forma de pedra de gelo, que chamamos de granizo.