Chile autoriza a aplicação da Coronavac em crianças acima de 6 anos

- Publicidade-

A agência reguladora de medicamentos do Chile aprovou nesta segunda-feira (6) o uso da Coronavac, vacina contra Covid-19 produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, para uso em crianças com mais de 6 anos. A medida amplia o público incluído na campanha de vacinação do país.

Assim como o Brasil, o Chile já aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças e adolescentes acima de 12 anos. Mais de 654 mil pessoas nessa faixa etária já receberam ao menos uma dose desde maio.

Mas a Coronavac é a espinha dorsal da campanha de vacinação chilena, que já imunizou totalmente mais de 13 milhões dos 19 milhões de habitantes até o momento. O país já disponibilizou 19,49 milhões de doses da Coronavac no total.

“Esta é uma ótima notícia para crianças em idade escolar e para as que não foram incluídas em planos de vacinação anteriores”, disse o ministro da Saúde chileno, Enrique Paris.

Cinco dos especialistas do conselho de avaliação convocado pelo Instituto de Saúde Pública (ISP) votaram a favor da administração da vacina em crianças de mais de 6 anos, dois votaram a favor de seu uso somente para aquelas de mais de 12 anos e um votou contra seu uso em crianças.

A Coronavac também tem uma aprovação para uso de emergência em crianças na Indonésia e na China. No Brasil, o uso foi rejeitado pela Anvisa.

O Chile testemunhou uma queda considerável de infecções nas últimas semanas, e registrou somente 435 casos novos nesta segunda-feira. O país acumula um total de 1,6 milhão de casos confirmados e 37.108 mortes de Covid-19.