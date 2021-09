Centro do Idoso de Cruzeiro do Sul volta com atividades após segunda dose de vacinação

- Publicidade-

Com a redução de casos de covid e avanço da campanha de vacinação, os idosos de Cruzeiro do Sul estão voltando a frequentar o espaço de lazer e criação no Centro dos Idosos, mas nada com muita gente.

Por enquanto, só com atividades voltadas para educação física e jogos. Cada dia da semana vai um grupo de idosos para praticarem atividades físicas.

Seu Aluízio Ferreira da Silva tem 80 anos e disse que já estava com saudades de frequentar o Centro do idoso. “A gente sente uma falta grande, fazer atividade física é muito bom, se Deus quiser esse retorno da certo”.

A coordenadora do Centro afirma que o retorno é em forma de rodízio para não causar aglomeração e o principal critério é o idoso ter tomado as duas doses. “Retornamos agora dia 13 , e estamos seguindo essa dinâmica de dividir os grupos por regionais por semana”.