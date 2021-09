Cenas fortíssimas; Homem é encontrado morto, sem roupas, amarrado e esfaqueado em Manaus

- Publicidade-

MANAUS-AM| Um homem com pés e mãos amarradas, até o momento não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (14), sem roupas, esfaqueado e com sinais de atropelamento na rua Penetração, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus.

O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para perícia e remoção do corpo. De acordo com informações o homem apresenta facadas na nuca e na região do pescoço. A vítima tem cabelos escuros enrolados e uma tatuagem no estilo pulseira no antebraço esquerdo com algum tipo de escrita.



Uma faca ensanguentada foi encontrada em uma escola próximo ao local do crime.

