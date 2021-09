Cenas fortes; Corpo esquartejado é encontrado em via pública no bairro Tarumã

- Publicidade-

MANAUS-AM| Homem não identificado é encontrado esquartejado , armazenado dentro de dois sacos pretos, encontrados durante esta manhã (14/09), na antiga rua I Tororó, atual Peter Ducke, no Parque Riachuelo 1, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Por volta das 9h desta manhã a equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária – Cicom foi acionada com a informação de um possível corpo dentro de dois sacos em uma rua no Parque Riachuelo 1 , ao chegarem ao local, confirmado o fato através da equipe da perícia criminal.

“Estes sacos estavam aí desde ontem, na hora que o carro do lixo passou, não levou, aí hoje pela manhã, as crianças brincando na rua, abriram o saco, e vimos uma mão e uma cabeça de homem, vi a cor da bermuda também, eu ia abrir mais os sacos, só que os vizinhos não deixaram”, relatou uma moradora.

O corpo sexo masculino, estava com as pernas cortadas junto com a cabeça e o braço direito (onde havia uma aliança de aço cirúrgico no dedo indicador), o tronco com o braço direito quase cortado estavam em outro saco, estaria com uma bermuda jeans na cor caramelo, no antebraço esquerdo na área externa uma tatuagem com o nome “Maria”, no tronco na parte esquerda próximo a costela uma tatuagem de palhaço inacabada.

Aparente teria uma idade aproximada entre 19/25 anos, cor parda, forte, cabelo na cor preta, encaracolado, o corpo passará por exames para possível identificação.

