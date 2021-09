Celulares ficarão sem o aplicativo WhatsApp a partir de novembro

- Publicidade-

Celulares sem o aplicativo mais badalado do Brasil vai deixar muita gente tendo crise de nervos. Calma! Não são todos os celulares. Você que possui celulares com sistema operacional Android 4.0.4 ou anteriores ficará sem ter acesso ao WatsApp. Mas, você não está sozinho nessa história! Quem possui IPhones com sistema iOS 9 ou inferior, também ficará sem o aplicativo.

Milhões de usuários desses aparelhos em todo o mundo não vai mais conseguir, a partir de novembro, enviar mensagens e fazer chamadas de vídeo por meio do aplicativo.

Confira os modelos que ficarão sem ter acesso ao WatsApp:

Samsung: Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

LG: Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

Sony: Xperia/ Huawei:

Ascend Mate and Ascend D2 /Apple:

iPhone SE, 6S, and 6S Plus

Para muitos brasileiros ficar sem o WhatsApp é o final do mundo. Ficar sem o aplicativo em alguns casos pode deixar a pessoa depressiva. Recentemente foi divulgado que 120 milhões de brasileiros têm o aplicativo instalado em seus aparelhos de celular.

Existe quem use o aplicativo para trabalho, porém, a maioria é para puro lazer. São mensagens de textos, áudios, chamadas de voz. Muitos brasileiros admitem ficar ligados no aplicativo além do que deveriam e confessam que isso acaba atrapalhando o dia-a-dia.

Diversas novidades lançadas pelo WathsApp

O WhatsApp realizou algumas mudanças que vão melhorar a experiência de muitos usuários no aplicativo.

Você vai poder acessar uma conta em até quatro dispositivos diferentes. E tudo isso sem abdicar da criptografia de ponta a ponta.

O usuário vai poder trocar mensagens pelo notebook sem ter o smartphone por perto, por exemplo. Outra novidade, o histórico de mensagens será sincronizado entre todos os aparelhos conectados. O recurso ainda está em fase de testes.

No mês passado, a equipe do aplicativo oficializou um recurso que permite enviar fotos e vídeos com uma espécie de “tempo para ficar disponível”. Ou seja, a função oferece “uma camada adicional de privacidade e controle” às mídias.

Pagamento de boletos

Você vai poder abrir uma janela de conversa do WhatsApp com o Banco do Brasil, enviando uma mensagem ou um áudio, e informar “preciso fazer um pagamento”. Em seguida escolher a opção “pagamento que deseja fazer”. Informando o código de barras, uma foto da conta ou anexar o PDF do boleto, ou convênio.