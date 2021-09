Casal que mantinha relação sexual em carro é resgatado após veículo tombar ao descer uma colina

- Publicidade-

Um casal que fazia sexo em um carro precisou ser resgatado após o freio de mão ser solto acidentalmente, fazendo com que o veículo descesse por uma colina em Derbyshire, na Inglaterra, e tombasse na sequência.

“Enquanto faziam aquilo, o freio de mão foi desengatado e o carro rolou colina abaixo antes de tombar de lado”, escreveram as autoridades inglesas no Twitter.

Segundo o The Sun, os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos graves. O exato local do acidente e os nomes dos envolvidos não foram revelados.