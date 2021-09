Casal inicia comemoração de aniversário em motel e termina em Delegacia

- Publicidade-

Briga de casal é o motivo do acionamento da equipe da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a manhã desta quinta-feira (23/09), em um motel situado na Av. Torquato Tapajós, bairro de Flores, zona centro-oeste de Manaus.

Um casal que durante a noite havia saído para comemorar aniversário, e finalizando a comemoração em motel, terminaram a festa de forma diferente, tendo a presença da polícia. Segundo a mulher “agredida”, seu namorado “do nada” iniciou uma discussão e deu-lhe uma “tapa”, “Ele disse que queira que eu usasse algo, mas eu me neguei, foi quando me deu uma tapa, aí eu chamei a polícia”.

Ao chegarem a Delegacia Especializada em Crime Contra a Mulher (DECCM), não foi possível fazer o registro de boletim de ocorrência, pois a história teria mudado sua versão, onde o agressor teria passado a ser vítima, estando com marcas de arranhões e roupa rasgada.

“Na verdade ela quem me agrediu, temos um relacionamento de 1 ano e 6 meses, moramos juntos, não sei por que ela está dizendo que não moramos juntos, ela tem problemas, surta , e do nada veio me agredir, mas eu a amo, não vou denunciá-la , vou fazer tratamento com ela”, disse o homem que está aniversariando no dia de hoje.