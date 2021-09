CASA VAZIA: Mulher espera o marido ir trabalhar e foge levando tudo de dentro de residência

- Publicidade-

Desolado, o homem afirmou que a esposa não teria nenhum motivo para ir embora de casa, pois sempre foi tratada bem.

A ocorrência registrada como abandono/fuga do lar foi registrada nesta semana no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO).

Um homem de 48 anos informou à polícia que saiu às 6h da manhã para trabalhar e ao retornar no final do expediente a esposa tinha ido embora levando junto todos os móveis da residência.

Os vizinhos contaram para a vítima que a mulher tinha contratado um caminhão de frete e levado tudo da residência.

Desolado, o homem afirmou que a esposa não teria nenhum motivo para ir embora de casa, pois sempre foi tratada bem.