Carro pega fogo após motorista bater em poste de energia elétrica em estrada do Acre; veja vídeo

Acidente ocorreu no fim da manhã desta segunda (13) entre as vilas do V e do Incra, região de Porto Acre. Motorista foi retirado vivo de dentro do carro por outro condutor que passava no local e levado para o PS de Rio Branco pelo Samu

Um grave acidente de trânsito foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira (13) entre as vilas do V e do Incra, região de Porto Acre, interior do estado. O motorista de um carro teria batido em um poste de energia elétrica, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

O carro acabou pegando fogo quando parou às margens da estrada. Um vídeo gravado no local por populares, que viralizou nas redes sociais, mostra o carro em chamas.

Ao G1, a Polícia Militar (PM-AC) informou que o motorista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Pronto Socorro de Rio Branco.



Na hora do resgate, o motorista estava acordado e bastante desorientado. A PM-AC falou que uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre também foi chamada para apagar o incêndio.

Ainda segundo a polícia, provavelmente, o motorista viajava sentido Vila do V para Vila do Incra quando ocorreu o acidente. As causas exatas da batida não ficaram claras, mas a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do veículo.

Após capotar, o motorista, que estava sozinho no veículo, foi retirado carro em chamas por um motorista que passava na estrada.

