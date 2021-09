Carreta tomba na BR-364 em Feijó

- Publicidade-

Uma carreta tombou na BR-364, a 25 quilômetros da cidade de Feijó na tarde do último sábado (18).

As causas do acidente não foram informadas, mas testemunhas que passavam pelo local informaram que o motorista perdeu o controle do veículo e o tombou na rodovia. Por sorte, o homem teve ferimentos leves.

O trecho do acidente é mal conservado e virou alvo de manifestações de quem trafega pelo local, sobretudo taxistas que fazem a linha Feijó/Rio Branco. Eles reclamam da imensa quantidade de buracos na estrada.