Carregamento com mais de 12 mil doses da Pfizer e AstraZeneca chega ao Acre nesta terça (28)

A Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre) informou que os dois lotes serão usados para a aplicação da 2ª dose. No dia 15 de setembro, o Ministério da Saúde divulgou que o lote recebido no estado acreano com 1.179 doses do imunizante da Pfizer/BioNTech seria o último para a 1ª dose.

A última remessa de vacinas enviada para o Acre foi na sexta (24) com mais de 27 mil doses da AstraZeneca e Pfizer. Os lotes foram levados para a sede do Programa Nacional de Imunização (PNI) para serem distribuídos aos municípios do estado.

Conforme o Portal de Transparência do governo acreano, 275.268 pessoas estão totalmente imunizadas contra a doença no estado.

Rio Branco antecipa 2ª dose da Pfizer para 21 dias

A Secretaria de Saúde da capital acreana, Rio Branco, começou a oferecer a segunda dose da vacina da Pfizer com a redução do intervalo de 60 para 21 dias a partir desta terça (28), seguindo a orientação do governo estadual. Para a imunização com a Pfizer, oito postos estarão disponíveis para atender esse público.

A antecipação vale somente para o imunizante da Pfizer. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca deve continuar aguardando os 60 dias para tomar a segunda dose e para completar o esquema vacinal com a CoronaVac, a pessoa deve esperar 28 dias.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 797.338 doses na população até esta terça (28), data da última atualização. Das doses, 521.701 pessoas tomaram a primeira dose, 263.215 a segunda e 12.053 a dose única.