Carla Diaz é a embaixadora do McDia Feliz 2021

A atriz Carla Diaz é a nova embaixadora do McDia Feliz 2021, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis. Carla, que já participa há anos da campanha, agora assume a responsabilidade de ser a figura que representará milhares de apoiadores por todo país para engajar todo o público a participar em prol dessa causa.

“Eu estou muito feliz de ter sido escolhida a embaixadora nacional do McDia Feliz. Eu participo desta campanha desde criança, então é muito importante para mim. Acho linda esta atitude do McDonald’s de ajudar instituições com propósitos e engajar o público a participar de movimentos tão relevantes como este”, diz Carla.

O Instituto Ronald McDonald promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, enquanto o Instituto Ayrton Senna contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação. No dia do evento, toda a renda obtida com a venda de sanduíches Big Mac é revertida às duas instituições. Desde 1988, cerca de R$ 300 milhões já foram arrecadados.

O anúncio de Carla Diaz como embaixadora aconteceu nesta quinta-feira (2), durante a live de lançamento do McDia Feliz 2021, que abordou a importância de apoio às causas com a presença de representantes da Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s, Instituto Ayrton Senna e Instituto Ronald McDonald.

O conteúdo da live ainda pode ser conferido no YouTube da Arcos Dorados. O McDia Feliz acontece no dia 23 de outubro, nos restaurantes do McDonald’s participantes pelo Brasil, confira aqui quais são eles. Já é possível comprar o ticket antecipado pelo site https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz/participe.