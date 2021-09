Captação de água no Rio Acre pode estar acima do limite, alerta especialista

O professor revelou ainda que há um estudo feito na Ufac que avalia a hipótese de a captação de água no Rio Acre já ultrapassar o limite para ele.

“É uma hipótese de que já estamos captando além do que o rio pode oferecer, de modo que possa comprometer os ecossistemas que dependem desse curso d’ água e pode, inclusive, comprometer a oferta futura de água, mas isso ainda são hipóteses, requer ainda um estudo, um embasamento científico para responder esses pontos”, explica.

“Além disso, existem outras fontes renováveis de captação de água, sobretudo no meio rural, uma vez que o Acre está em expansão do agronegócio e precisa pensar no uso racional desses recursos. No Vale do Acre já há um crescimento muito acelerado da produção de soja e isso requer água e para o Vale do Juruá, o café, sobretudo, vem crescendo muito entre os pequenos produtores e a gente precisa ter um planejamento a longo prazo para que não falte água e não venha comprometer a economia do estado”, finaliza.