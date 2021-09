Cantora dada como desaparecida estava em casa se recuperando da Covid

- Publicidade-

Acantora norte-americana Kelly Price veio esta terça-feira a público anunciar que esteve gravemente doente com Covid-19, no hospital, mas nunca esteve desaparecida, conforme foi alegado pela família.

“Em um momento, eles ficaram sem informações sobre mim”, disse a cantora de 48 anos de idade ao site TMZ

A artista, que já foi nomeada para um Grammy, anunciou em julho que estava infectada com Covid-19 e, de acordo com o site TMZ, a família disse que Kelly foi internada com urgência cerca de uma semana depois.

Este mês de setembro, porém, Kelly Price foi dada como desaparecida, em Cobb, na Georgia. A irmã da cantora dizia que Kelly tinha sido vista pela última vez a 18 de setembro e apelou, publicamente, para que esta entrasse em contato com os familiares.

Esta semana, porém, a advogada de Kelly, Monica Ewing, indicou à NBC News que a sua cliente nunca esteve desaparecida, mas sim se recuperando em casa depois de ter estado internada e gravemente doente. Não foi explicado se a cantora tinha sido vacinada contra a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.