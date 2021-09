Cantor sertanejo é encontrado morto em Belo Horizonte

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira

O cantorr sertanejo Giovanne Salles foi encontrado morto dentro do carro, no bairro Jardinópolis, em Belo Horizonte. O corpo estava no banco do motorista e foi achado na madrugada desta segunda-feira (27).

- Publicidade- Segundo G1, a polícia foi acionada após pedestres perceberem que o cantor estava imóvel e parecia não respirar. Ainda segundo o G1, os instrumentos utilizados nos shows de Giovanne estavam dentro do veículo. Não foram encontrados sinais de violência ou arrombamento. A morte por ter sido provocada pelo uso de drogas. Três pinos de cocaína estavam dentro de um dos sapatos do cantor.