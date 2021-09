Campanha de arrecadação de brinquedos é lançada em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

“Faça uma criança sorrir, doe um brinquedo” é o tema da campanha lançada em Cruzeiro do Sul para arrecadação de brinquedos para as crianças do Educandário de Cruzeiro do Sul, Pastoral da Criança e Fundação Betel.

A ação é uma iniciativa do Gabinete da Primeira-Dama do município, Lurdinha Lima, e conta com o apoio do governo do Acre, por meio da Coordenação da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e das Políticas para as Mulheres (SEASDHM) do Juruá. A partir desta quarta-feira, 29, até o dia 10 de outubro, pontos de coleta de brinquedos estarão disponíveis na cidade, principalmente na área comercial e nas secretarias municipais e estaduais. Uma tenda também será montada no Centro, próximo à Catedral Nossa Senhora da Glória.

“Estamos apoiando essa iniciativa, que pretende arrecadar mais de 200 brinquedos para fazer o Dia das Crianças mais feliz para os pequenos que recebem assistência dessas três instituições. Pedimos a todos que puderem colaborar, que façam a sua doação”, destacou a coordenadora da SEASDHM do Juruá, Milca Santos.

Coordenadora da SEASDHM do Juruá, Milca Santos, e a titular da pasta, Ana Paula Lima, nos preparativos finais da campanha. Foto: Pedro Devani/Secom

A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, acompanhou nesta segunda-feira, 27, os preparativos finais da campanha e garantiu que a Secretaria dará o suporte necessário para que a meta seja alcançada.

“Quem quiser fazer a sua doação e não puder comparecer a um dos pontos de coleta, poderá entrar em contato com a coordenação da campanha”, destacou a secretária.

O telefone para contato é o (68) 99224-5614. Basta ligar que a equipe de coordenação da campanha agendará um horário para buscar a doação.