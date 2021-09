Caminhoneiros fecham a BR-364 em Rondônia. Começa falta gasolina no Acre.

- Publicidade-

O Acre começa a sentir os efeitos da paralização dos caminhoneiros. Em alguns postos de combustíveis, já estavam sem gasolina aditivada na tarde de ontem. Em outros haviam informações que os estoques de gasolina comum estavam bem reduzidos.

É possível que se a situação não se normalizar já no dia de hoje, comecem faltar combustíveis em alguns postos. De acordo com a imprensa de Rondônia, caminhoneiros, empresários e produtores rurais fecharam a BR-364, na tarde desta quarta-feira, 8, no município rondoniense de Candeias do Jamari.

As lideranças do movimento afirmam que a categoria pretende manter a rodovia fechada por no mínimo 72 horas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Candeias do Jamari fica a 26 quilômetros de Porto Velho. De acordo com o portal de notícias Rondônia ao Vivo, “caminhões e carretas com produtos não perecíveis não poderão passar pelo bloqueio. Carros particulares, ônibus coletivos, cargas perecíveis e veículos de emergência poderão seguir destino”. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a manifestação.