Caminhoneiros cogitam greve diante de elevação no preço do diesel

A sequência de aumentos no preço do diesel fez a categoria dos caminhoneiros cogitar entrar em greve para forçar o governo a baratear o combustível. A informação é do colunista Chico Alves, do portal UOL. Um novo reajuste de quase 9% entra em vigor a partir desta quarta-feira (29), anunciou a Petrobras.

Presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plinio Dias diz que a possibilidade de paralisação será tratada na próxima reunião das lideranças da categoria, que será realizada no dia 16 de outubro, no Rio de Janeiro.

“Tem vários motoristas querendo parar, mas tudo vai depender desse encontro no Rio”, afirmou Dias à coluna. Nossa intenção não é essa, e sim sentar e dialogar pra todos saírem com ótimas condições de trabalho, sem ter que paralisar nosso país”, disse ao colunista do UOL.

O líder caminhoneiro diz que a solução do problema cabe ao governo federal. “Nossa intenção é que o presidente Bolsonaro e o presidente da Petrobras resolvam isso, pois está nas mãos deles”, diz o presidente do CNTRC. Ele não concorda com a argumentação do presidente da República, que costuma repassar a responsabilidade da alta do combustível para os governadores, por causa da cobrança do ICMS.