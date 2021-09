Caminhoneiros bloqueiam rodovias de 15 estados do Brasil em manifesto

- Publicidade-

Caminhoneiros a favor do Presidente Jair Bolsonaro fazem protestos e bloqueios de rodovias em 15 estados do Brasil, contra o STF. Esse movimento está gerando preocupações no Governo Federal, por temerem uma possível greve de maior impacto fazendo inclusive com que Bolsonaro peça para que estes protestos sejam encerrados.

Os protestos acontecem em 15 estados, segundo boletim do Ministério da Infraestrutura com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram confirmados bloqueios em rodovias dos estados de SC, RS, PR, ES, MT, GO, BA, MG, TO, RJ, RO, MA, RR, PE e PA. Nas rodovias do estado de São Paulo ainda não há bloqueios.

Protestos tem a ver com o 7 de setembro

Os caminhoneiros que fazem esta manifestação são apoiadores de Bolsonaro, e protestam contra o STF. Além disso, eles decidiram mostrar todo o seu apoio ao presidente, que enfrenta uma rejeição na popularidade muito grande.

No entanto, Bolsonaro sequer aprovou tal manifestação, só autorizando protestos de apoio no dia 7 de setembro, onde reuniu várias multidões em todos os Estados brasileiros. Os principais alvos foram os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do STF.

”Insurgência” bolsonarista prejudica a Economia”

O Mercado Financeiro vê com extrema preocupação a ”guerra” entre os 3 poderes provocada por Bolsonaro e o radicalismo dos protestos feitos por ele e seus apoiadores. Segundo eles, Bolsonaro já ”partiu para o tudo ou nada”, numa tentativa desesperada de recuperar sua popularidade.

E isso está impactando na sua gestão econômica, pois o País vive com os índices de inflação subindo a cada dia, e que esse assunto precisaria de foco total do Presidente. Aliás, esta instabilidade política e o receio de que Bolsonaro decrete um Golpe de Estado no Brasil está afugentando investidores estrangeiros.