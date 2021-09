Câmara  garante votação da reforma administrativa na a partir desta semana

- Publicidade-

A tão propagada Reforma Administrativa deve ser votada pela Câmara dos Deputados a partir da próxima semana após passar por análise na Comissão Especial

Pelo menos é a promessa do presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL). Ele afirmou que a pauta reformista e administrativa será votada na comissão especial na próxima semana.

Lira garante que os parlamentares estão discutindo a segunda etapa da reforma tributária, que unifica em um único imposto, a CBS, o PIS e à Cofins, mas não adiantou quando o texto será votado.

“A CBS tem suas repercussões e agora vamos começar a analisar o texto e atender as demandas que julgar-mos mais adequadas ao País”,

“Estamos cumprindo o script que fizemos na campanha, tudo o que está sendo votado foi pauta de nossas eleições.

Sete de Setembro

Em relação às manifestações do Sete de Setembro, marcadas por ataques do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, Lira parabenizou a população pelas manifestações ordeiras e disse que “o que aconteceu a mais ou a menos faz parte da política”. Segundo ele, agora o importante é que os três Poderes encontrem uma saída para governar o Brasil.

Arthur Lira também disse esperar uma saída para o pagamento dos precatórios. Ele acredita ainda na mediação do STF, com ajuda do Conselho Nacional de Justiça, para encontrar uma solução para os pagamentos das dívidas da União em 2022.