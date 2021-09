Câmara discutirá criação de fundo para conter alta dos combustíveis

Presidente Arthur Lira (PP-AL) diz que alternativa pode amenizar as oscilações no preço do dólar e do barril de petroleo

"Ninguém está satisfeito com a composição dos preços de combustíveis", reconhece Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que a Casa vai analisar a criação de um fundo para conter a alta nos combustíveis. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29), o deputado comentou que essa medida pode proporcionar “um conforto” para as oscilações nos valores de venda de gasolina, óleo diesel e etanol hidratado, que variam de acordo com o preço do dólar e do barril de petróleo.

De acordo com Lira, ainda não há uma proposta finalizada de como funcionará esse fundo. O presidente da Câmara informou que vai convidar governadores, secretários estaduais e representantes da Petrobras para discutir qual é a melhor forma de instituir esse instrumento e como ele seria financiado.

“Vamos procurar os melhores técnicos do Congresso, da Receita, da Economia para pegar todos os dados e discutir. Os estados serão chamados para a discussão, como a Petrobras também será chamada, para que a Câmara possa contribuir claramente com uma solução que minimize essa situação dura de preços”, destacou Lira.

Ele frisou que a Câmara não quer interferir na política de preços adotada pela Petrobras, mas defendeu que o parlamento proponha uma saída o quanto antes “porque esse assunto não pode ser protelado”.

“É um fundo estabilizador. Você vai garantir que quando aumente o (barril de) petróleo e o dólar, ele segure (a alta no preço dos combustíveis). E quando baixe o dólar e o petróleo, se reabasteça (o que deixaria de ser arrecadado). Seria um moderador”, explicou.