De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha nesta quarta-feira, 08, há quatro pacientes internados na Clínica Covid, desses dois são de Cruzeiro do Sul. Na UTI Covid há duas pessoas, uma de Cruzeiro do Sul e uma de Mâncio Lima, com um intubado.

Há um total de seis pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 24 horas, duas altas hospitalares, nenhum óbito e nenhuma entrada na clínica Covid.