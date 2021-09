Cães da PMAC levam alegria para crianças em tratamento contra o câncer

- Publicidade-

Dezenas de crianças e adolescentes em tratamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), no Hospital das Clínicas do Acre, receberam nesta quarta-feira, 29, a visita dos cães da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), da Polícia Militar do Acre (PMAC). Os novos alunos soldado da instituição também estiveram presente, distribuindo balas, doces e balões aos pequenos pacientes.

A ação foi uma parceria entre a CPCães e a Divisão de Ensino da PMAC, e teve como objetivo levar o Projeto de Cinoterapia da instituição, que utiliza cães como facilitadores no processo terapêutico, para auxiliar de forma complementar aos habituais tratamentos médicos contra o câncer para as crianças e adolescentes que lutam contra a doença no Estado.

A aspirante Patrícia Costa, subcoordenadora do Projeto de Cinoterapia, é uma entusiasta da modalidade terapêutica que utiliza os animais como forma de aliviar o estresse causado pelos longos e debilitantes tratamentos oncológicos. “Muitos estudos apontam que o relacionamento com cães ajuda a controlar a ansiedade, pressão arterial, colesterol, estresse e até mesmo podem ajudar pessoas que estão em depressão. Nosso projeto tem a proposta de oferecer aos pacientes um ambiente em que eles fiquem menos estressados, e que possam ter alívio da dor na companhia dos nossos melhores amigos”, pontuou.

Segundo Patrícia, a CPCães está treinando e habilitando cães para trabalhar diretamente nos hospitais, pelo menos duas vezes na semana num período mínimo de duas horas. Os interessados em agendar o tratamento podem procurar o Batalhão de Operações Especiais e oficiar diretamente a CPCães. “Também estamos aceitando parcerias e auxílio das clínicas veterinárias do nosso Estado, nesse belo Projeto”, ainda brincou de “forma séria” a subcoordenadora.

A CPCães, além do Projeto de Cinoterapia e da utilização dos cães de faro, já conhecidos pela sociedade acreana, está adquirindo cães para patrulha e guarda, que atuarão nas mais variadas atividades de segurança pública.