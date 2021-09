Brasileiros feridos por poste no lado boliviano são transferidos para a Capital

- Publicidade-

O acidente ocorrido em Cobija, capital do estado de Pando/Bolívia, envolvendo dois brasileiros, os deixou gravemente feridos após serem atingidos por um poste quando circulavam pela rua 9 de Fevereiro, próximo ao centro comercial na parte baixa da cidade.

Segundo foi apurado, Fredson Lopes de Carvalho, de 37 anos, estava acompanhado com um amigo, Paulo de Lima Nobre, de 24 anos, transitando em uma moto no momento em que ventava muito quando um poste de iluminação, tombou encima da dupla no momento em que passavam.

Ambos foram feridos gravemente na cabeça e caíram na rua sangrando muito. Fredson e Paulo foram socorridos inicialmente por terceiros até serem resgatados e levados para o hospital da cidade onde receberam atendimento médico. O acidente ocorreu por volta das 13h45 (horário acreano).

Já no final do dia, os brasileiros foram removidos para o hospital regional Raimundo Chaar em Brasiléia (lado brasileiro). Devido o estado de saúde ser considerado delicado, ambos foram transferidos para Rio Branco.