Brasileiro é morto em troca de tiros com policia boliviana em Cobija

Algumas pessoas foram detidas, além de arma e droga.



Um operação envolvendo a Polícia Militar do Acre, Gefron e Polícia Nacional boliviana realizada na tarde deste sábado (4), resultou na prisão de brasileiros e uma escopeta calibre 12 municiada, além da morte de um suspeito que teria trocado tiros no lado boliviano em Cobija, capital de Pando.

Segundo foi apurado, a operação teria começado na cidade de Brasiléia, no Bairro Leonardo Barbosa, por volta das 17 horas. Ao saberem que havia policiais atrás de suspeitos envolvidos em delitos pela fronteira, fugiram para o lado boliviano.

Já no Bairro Cataracas, localizado às margens do rio Acre, um teria sido cercado pela polícia boliviana atirou contra os policiais que também reagiram. O homem de nacionalidade brasileira ainda não teve o nome divulgado, mas foi ferido gravemente e teria sido levado ainda com vida para o hospital, mas, não reagiu aos ferimentos e morreu momento depois.

Polícia boliviana reagiu e baleou o suspeito que foi a óbito no hospital.

Durante a operação, quatro pessoas foram detidas, uma escopeta apreendida e uma moto modelo Honda, placa NAF 2805, de Epitaciolândia, que havia sido roubada foi recuperada e levada para a delegacia.

Segundo informações, o grupo pode estar ligado no assalto ocorrido nesta semana, quando bandidos levaram um carro Renault/Etius, de motorista de aplicativo. As informações ainda estão sendo levantadas pelas autoridades dos dois países.

